Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 790 руб. 4 240 руб.
В наличии
Код товара: 217994
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Загружаем...
2 790 руб. -34%
4 240 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
350
Емкость бака
0.8
Производительность
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х12
Вес, кг.
1.6
Описание товара Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин
Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
350
Емкость бака
0.8
Производительность
0.7
Страна производитель
Китай
Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Для покраски наружных поверхностей, быстро, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
засоряется скорее из-за особенности краски, образовывать пленку на стенках сосуда. мелкие образования пленки прогоняет через форсунку. если наливать краску хотя бы через крупное сито, засоров почти нет. расход больше, но равномерность гораздо выше чем от кисти
Достоинства:
Комментарий:
Купила для нанесения велюра на торты. Справляется на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Да все отлично хороший аппарат
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - по цене 2790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин
Достоинства:
Комментарий:
Для покраски наружных поверхностей, быстро, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
засоряется скорее из-за особенности краски, образовывать пленку на стенках сосуда. мелкие образования пленки прогоняет через форсунку. если наливать краску хотя бы через крупное сито, засоров почти нет. расход больше, но равномерность гораздо выше чем от кисти
Достоинства:
Комментарий:
Купила для нанесения велюра на торты. Справляется на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Да все отлично хороший аппарат