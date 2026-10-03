Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 510 руб. 5 680 руб.
В наличии
Код товара: 217995
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 510 руб. -38%
5 680 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
500
Емкость бака
0.8
Производительность
0.8
Ширина, см
28
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х13
Вес, кг.
1.8
Описание товара Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин
Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
500
Емкость бака
0.8
Производительность
0.8
Ширина, см
28
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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