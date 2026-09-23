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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм купить с доставкой в Москве
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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм

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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 1
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 2
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 3
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605649
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
13
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, г.
549

Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм

Краскопульты пневматические - надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Качественные материалы сопла и воздушной головки обеспечивают высокий ресурс. Краскопультом комфортно работать благодаря эргономичной форме и возможностью тонкой регулировки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
13
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульты пневматические - надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Качественные материалы сопла и воздушной головки обеспечивают высокий ресурс. Краскопультом комфортно работать благодаря эргономичной форме и возможностью тонкой регулировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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