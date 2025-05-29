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Краскопульт Зубр КПЭ-750 купить с доставкой в Москве
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Краскопульт Зубр КПЭ-750

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Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 8
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 9
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 10
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 11
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 12
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 13
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 14
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 15
Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 1
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 2
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 3
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 4
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 5
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 6
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 7
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 8
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 9
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 10
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 11
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 12
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 13
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 14
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 15
  • Краскопульт Зубр КПЭ-750 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 890 руб.  7 080 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт Зубр КПЭ-750
4 890 руб. -31%
7 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
750
Емкость бака
0.8
Производительность
0.8
Ширина, см
30.6
Высота, см
47.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х29
Вес, кг.
5.2

Описание товара Краскопульт Зубр КПЭ-750

Краскопульт – универсальный, надежный и простой в использовании инструмент для нанесения большинства лакокрасочных материалов. С помощью краскопульта просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком, нанести узоры. Исключение затрат на валики и кисти, уменьшение расхода наносимого материала, отсутствие разводов и потеков, существенное ускорение работы – главные преимущества использования краскопультов ЗУБР.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт Зубр КПЭ-750

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, качество высокое
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Дополнительное сопло для краскопульта КПЭ-500. У того, что идёт в комплекте (2,6 мм) на жидких растворах/красках расход большой. Продавцу - спасибо !!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Сопло хорошее,однако прислали 2.6 мм вместо 1.8.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное сопло. Велюр получается мелкозернистый , очень красивый .
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная насадка. Подошла на все сто.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя и в отличном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличное сопло. пришло быстро!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Потребитель

Достоинства:


Комментарий:
Товар в фирменной упаковке производителя «ЗУБР», упаковка не нарушена. Товар приобретался в качестве дополнительной насадки для краскопульта «ЗУБР» для распыления краски и растворов вязкостью менее 70 den. Потребительские свойства сопла пока не проверял, цена устраивает, уверен, что российский производитель краскопульта ЗУБР» обеспечивает хорошее качество своей продукции.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для краскопульта Deko, не подошло, а так с виду вроде прочный
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное сопло, даже лучше чем которое шло с краскопультом.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует действительности
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Маруся

Достоинства:


Комментарий:
Практикуюсь,но еще не привыкла
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Регина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично подошло и работает
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Назар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, сопло работает как и должно. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
На вид крепкий, брал для другого краскопульта, взамен утраченной детали. Не подошел, поэтому какой в деле не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Лариса Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой,надо пробовать в деле



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
750
Емкость бака
0.8
Производительность
0.8
Ширина, см
30.6
Высота, см
47.3
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт – универсальный, надежный и простой в использовании инструмент для нанесения большинства лакокрасочных материалов. С помощью краскопульта просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком, нанести узоры. Исключение затрат на валики и кисти, уменьшение расхода наносимого материала, отсутствие разводов и потеков, существенное ускорение работы – главные преимущества использования краскопультов ЗУБР.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, качество высокое
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Дополнительное сопло для краскопульта КПЭ-500. У того, что идёт в комплекте (2,6 мм) на жидких растворах/красках расход большой. Продавцу - спасибо !!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Сопло хорошее,однако прислали 2.6 мм вместо 1.8.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное сопло. Велюр получается мелкозернистый , очень красивый .
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная насадка. Подошла на все сто.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя и в отличном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличное сопло. пришло быстро!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Потребитель

Достоинства:


Комментарий:
Товар в фирменной упаковке производителя «ЗУБР», упаковка не нарушена. Товар приобретался в качестве дополнительной насадки для краскопульта «ЗУБР» для распыления краски и растворов вязкостью менее 70 den. Потребительские свойства сопла пока не проверял, цена устраивает, уверен, что российский производитель краскопульта ЗУБР» обеспечивает хорошее качество своей продукции.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для краскопульта Deko, не подошло, а так с виду вроде прочный
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное сопло, даже лучше чем которое шло с краскопультом.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует действительности
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Маруся

Достоинства:


Комментарий:
Практикуюсь,но еще не привыкла
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Регина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично подошло и работает
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Назар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, сопло работает как и должно. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
На вид крепкий, брал для другого краскопульта, взамен утраченной детали. Не подошел, поэтому какой в деле не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Лариса Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой,надо пробовать в деле


Краскопульт Зубр КПЭ-750 - данный товар вы можете купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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