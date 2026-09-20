Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 240-370 мм Matrix
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
82
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х23
Вес, кг.
24.75
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 240-370 мм Matrix
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50737 используется для поднятия грузов массой до 50 т на высоту 240-370 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.
Преимущества
- Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 50 т.
- Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
- Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
82
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50737 используется для поднятия грузов массой до 50 т на высоту 240-370 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.
Преимущества
- Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 50 т.
- Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
- Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
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