Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 50т, 270-420 мм (43462-50)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб.
В наличии
Код товара: 638071
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Загружаем...
11 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х11
Вес, кг.
26
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 50т, 270-420 мм (43462-50)
Бутылочный гидравлический домкрат KRAFTOOL Kraft-Lift 50т, 270-420мм 43462-50_z01 предназначен для профессионального применения в строительстве. Модель оптимально подойдет для подъема легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков. Часто используется при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Бутылочный гидравлический домкрат KRAFTOOL Kraft-Lift 50т, 270-420мм 43462-50_z01 предназначен для профессионального применения в строительстве. Модель оптимально подойдет для подъема легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков. Часто используется при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 50т, 270-420 мм (43462-50) – стоимость товара 11470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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