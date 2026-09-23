Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 638016
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
3.4
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм, 43160-4 43160-4_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 2т, 181-345 ...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Mat...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм Сибртех (5080...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм Mat...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в ...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитДомкрат ромбический 2 т, 100-405 мм Сибртех (50394)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Ste...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 2 т, высота подъема 181-345 м...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 194-372 мм Mat...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 6 т, 180-340 мм Сибртех (5080...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитДомкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 ...
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм, 43160-4 43160-4_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - по цене 1250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)