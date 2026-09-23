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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 6
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 6
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)

Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм, 43160-4 43160-4_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм, 43160-4 43160-4_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм (43160-4) - по цене 1250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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