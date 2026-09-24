Top.Mail.Ru
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 1
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 2
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 3
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 4
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 5
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 6
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 7
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 8
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 9
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 10
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 11
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 12
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 13
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 14
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 15
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1315
Рабочий ход, мм
1180
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 1
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 2
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 3
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 4
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 5
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 6
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 7
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 8
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 9
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 10
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 11
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 12
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 13
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 14
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 15
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
6 380 руб.  8 320 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix
6 380 руб. -23%
8 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1315
Рабочий ход, мм
1180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.26х0.14
Вес, кг.
16.5

Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix

Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix Реечный домкрат MATRIX High Jack 505195 позволяет быстро поменять спустившее или разборонованное колесо. Данная модель проста и удобна в обслуживании. Механизм приводится в действие путем небольшого усилия на рычаг. Широкая опорная площадка обеспечивает устойчивость во время работы. Смотрите также: Автоинверторы , Автомобильные пуско-зарядные устройства , Автосвет , Багажники , Дефлекторы и ветровики , Домкраты , Крепления , Наборы инструментов для автомобиля , Фильтры , подкатные , бутылочные , 2 тонны Теги товара: 3 тонны

Отзывы о товаре Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1315
Рабочий ход, мм
1180
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix Реечный домкрат MATRIX High Jack 505195 позволяет быстро поменять спустившее или разборонованное колесо. Данная модель проста и удобна в обслуживании. Механизм приводится в действие путем небольшого усилия на рычаг. Широкая опорная площадка обеспечивает устойчивость во время работы. Смотрите также: Автоинверторы , Автомобильные пуско-зарядные устройства , Автосвет , Багажники , Дефлекторы и ветровики , Домкраты , Крепления , Наборы инструментов для автомобиля , Фильтры , подкатные , бутылочные , 2 тонны Теги товара: 3 тонны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - стоимость товара 6380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...