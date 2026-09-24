Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1315
Рабочий ход, мм
1180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%6 380 руб. 8 320 руб.
В наличии
Код товара: 658267
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6 380 руб. -23%
8 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1315
Рабочий ход, мм
1180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.26х0.14
Вес, кг.
16.5
Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix
Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix Реечный домкрат MATRIX High Jack 505195 позволяет быстро поменять спустившее или разборонованное колесо. Данная модель проста и удобна в обслуживании. Механизм приводится в действие путем небольшого усилия на рычаг. Широкая опорная площадка обеспечивает устойчивость во время работы. Смотрите также: Автоинверторы , Автомобильные пуско-зарядные устройства , Автосвет , Багажники , Дефлекторы и ветровики , Домкраты , Крепления , Наборы инструментов для автомобиля , Фильтры , подкатные , бутылочные , 2 тонны Теги товара: 3 тонны
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Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1315
Рабочий ход, мм
1180
Страна производитель
Китай
Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix Реечный домкрат MATRIX High Jack 505195 позволяет быстро поменять спустившее или разборонованное колесо. Данная модель проста и удобна в обслуживании. Механизм приводится в действие путем небольшого усилия на рычаг. Широкая опорная площадка обеспечивает устойчивость во время работы. Смотрите также: Автоинверторы , Автомобильные пуско-зарядные устройства , Автосвет , Багажники , Дефлекторы и ветровики , Домкраты , Крепления , Наборы инструментов для автомобиля , Фильтры , подкатные , бутылочные , 2 тонны Теги товара: 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1315 мм, High Jack Matrix - стоимость товара 6380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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