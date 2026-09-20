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Мышь Crown CMGM-902 купить с доставкой в Москве
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Мышь Crown CMGM-902

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Мышь Crown CMGM-902 - фото 1
Мышь Crown CMGM-902 - фото 2
Мышь Crown CMGM-902 - фото 3
Мышь Crown CMGM-902 - фото 4
Мышь Crown CMGM-902 - фото 5
Мышь Crown CMGM-902 - фото 6
Мышь Crown CMGM-902 - фото 7
Мышь Crown CMGM-902 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 1
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 2
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 3
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 4
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 5
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 6
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 7
  • Мышь Crown CMGM-902 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
670 руб.  1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654299
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Crown CMGM-902

Мышь компьютерная игровая CROWN CMGM-902 подойдет для игры правой рукой. Оптический чипсет A825 INSTANT обеспечит уверенный контроль при интенсивной игре. Программное обеспечение позволит сделать полную кастомизацию мышки, начиная от переназначения всех 7 кнопок, записи макросов, заканчивая различными видами подсветки. Гибкий кабель в текстильной оплётке почти не ощущается при игре и увеличивает срок службы мышки. Длина кабеля 200 см позволяет без удлинителей подключить мышь к далеко стоящему системному блоку.

Отзывы о товаре Мышь Crown CMGM-902




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь компьютерная игровая CROWN CMGM-902 подойдет для игры правой рукой. Оптический чипсет A825 INSTANT обеспечит уверенный контроль при интенсивной игре. Программное обеспечение позволит сделать полную кастомизацию мышки, начиная от переназначения всех 7 кнопок, записи макросов, заканчивая различными видами подсветки. Гибкий кабель в текстильной оплётке почти не ощущается при игре и увеличивает срок службы мышки. Длина кабеля 200 см позволяет без удлинителей подключить мышь к далеко стоящему системному блоку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Crown CMGM-902 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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