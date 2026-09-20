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Наушники Gembird MHS-G100 Survarium купить с доставкой в Москве
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Наушники Gembird MHS-G100 Survarium

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Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 1
Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 2
Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 3
Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 4
Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 1
  • Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 2
  • Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 3
  • Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 4
  • Наушники Gembird MHS-G100 Survarium - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653508
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, оранжевый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Gembird MHS-G100 Survarium

Наушники Gembird представляют собой надежное сочетание качества и функциональности. Эти проводные мониторные наушники, выполненные в стильной черно-оранжевой гамме, созданы для комфортного и длительного использования. С длиной кабеля 2,5 метра вам обеспечивается свобода движения и удобство подключения к вашим устройствам. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения и работы в режиме "хэндс-фри". Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, они обеспечивают достойное качество звука и помогают сосредоточиться на музыке или звонках. Разъем jack 3.5 мм гарантирует совместимость с большинством современных устройств, будь то смартфон, планшет, ПК или аудиоплеер. Бренд Gembird славится своей надежностью и долговечностью, и эти наушники не стали исключением.

Отзывы о товаре Наушники Gembird MHS-G100 Survarium




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, оранжевый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Gembird представляют собой надежное сочетание качества и функциональности. Эти проводные мониторные наушники, выполненные в стильной черно-оранжевой гамме, созданы для комфортного и длительного использования. С длиной кабеля 2,5 метра вам обеспечивается свобода движения и удобство подключения к вашим устройствам. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения и работы в режиме "хэндс-фри". Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, они обеспечивают достойное качество звука и помогают сосредоточиться на музыке или звонках. Разъем jack 3.5 мм гарантирует совместимость с большинством современных устройств, будь то смартфон, планшет, ПК или аудиоплеер. Бренд Gembird славится своей надежностью и долговечностью, и эти наушники не стали исключением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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