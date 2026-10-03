Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 380 руб.
В наличии
Код товара: 652742
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
78х56х46
Вес, кг.
27
Описание товара Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel
Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-460SP-ZS 58824 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы в саду, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 550 руб.4888 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л/...
-
В наличии БесплатноЦена 20 790 руб. 28 488 руб.5198 руб. в СплитГазонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004)
-
В наличииЦена 21 230 руб. 48 436 руб.5308 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion тра...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБ-460
-
В наличииЦена 23 200 руб.5800 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, пр...
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличииЦена 23 400 руб.5850 руб. в СплитГазонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт
-
В наличииЦена 24 220 руб.6055 руб. в СплитГазонокосилка роторная Makita DLM330RT 450Вт
-
В наличииЦена 24 910 руб.6228 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 ...
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460
-
В наличииЦена 26 070 руб.6518 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличииЦена 27 190 руб.6798 руб. в СплитГазонокосилка роторная Makita LM003GZ 740Вт
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-460SP-ZS 58824 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы в саду, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel - купить по цене 20380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel