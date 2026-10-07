Газонокосилка бензиновая GLD-460, 146 куб.см., шир. 46 см, ручн., 7 уров., травосб. 50 л Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 830 руб.
В наличии
Код товара: 652736
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22 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Максимальная высота скашивания
75
Размеры в упаковке, см
89х53х44
Вес, кг.
30.5
Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-460, 146 куб.см., шир. 46 см, ручн., 7 уров., травосб. 50 л Denzel
Бензиновая газонокосилка DENZEL GLD-460 (58802) - предназначена для скашивания травы на приусадебном участке. Особенности: Мощный и экономичный двигатель Denzel; Надежная трансмиссия; Удобная регулировка высоты скашивания; Виброгасящее покрытие рукоятки; Мульчирование; Боковой выброс; Свеча зажигания Bosch; Комбинированный травосборник; Закаленный стальной нож; Быстрозажимные эксцентриковые фиксаторы; Функция быстрой очистки Quick Clean.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Максимальная высота скашивания
75
Бензиновая газонокосилка DENZEL GLD-460 (58802) - предназначена для скашивания травы на приусадебном участке. Особенности: Мощный и экономичный двигатель Denzel; Надежная трансмиссия; Удобная регулировка высоты скашивания; Виброгасящее покрытие рукоятки; Мульчирование; Боковой выброс; Свеча зажигания Bosch; Комбинированный травосборник; Закаленный стальной нож; Быстрозажимные эксцентриковые фиксаторы; Функция быстрой очистки Quick Clean.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Газонокосилка бензиновая GLD-460, 146 куб.см., шир. 46 см, ручн., 7 уров., травосб. 50 л Denzel - по цене 22830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-460, 146 куб.см., шир. 46 см, ручн., 7 уров., травосб. 50 л Denzel