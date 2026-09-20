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Мышь Defender PANDORA белая 52502 купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender PANDORA белая 52502

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Мышь Defender PANDORA белая 52502 - фото 1
Мышь Defender PANDORA белая 52502 - фото 2
Мышь Defender PANDORA белая 52502 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Defender PANDORA белая 52502 - фото 1
  • Мышь Defender PANDORA белая 52502 - фото 2
  • Мышь Defender PANDORA белая 52502 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
680 руб.  1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652664
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Defender PANDORA белая 52502

Стильная игровая мышь Defender Pandora GM-502 станет оптимальным вариантом для длительной работы или игр за компьютером благодаря эргономичной продуманной форме и наличию подсветки, отключающейся при необходимости. Бесшумные кнопки позволяют избежать лишнего шума при эксплуатации. Приятное и прочное внешнее прорезиненное покрытие и удобное рифлёное колесо для прокрутки помогают в повседневной работе. Встроенный в корпус мышки аккумулятор обеспечивает длительную работу в беспроводном режиме, а его зарядка осуществляется при использовании кабеля, подключаемого к компьютеру. Тефлоновые прочные ножки позволяют мышке активно двигаться по столу или коврику даже при малейшем движении рукой, что повышает удобство работы за компьютером, при игре. Эргономичная форма мышки, которая без проблем управляется детской или взрослой рукой, также делает её использование приятным и комфортным. Три режима работы (на 1200, 2400 или 3200 dpi), настраиваемых с помощью специального ПО, позволяют точно выбрать оптимальный вариант для конкретных целей — работы с документами, дизайна или игры.

Отзывы о товаре Мышь Defender PANDORA белая 52502




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Стильная игровая мышь Defender Pandora GM-502 станет оптимальным вариантом для длительной работы или игр за компьютером благодаря эргономичной продуманной форме и наличию подсветки, отключающейся при необходимости. Бесшумные кнопки позволяют избежать лишнего шума при эксплуатации. Приятное и прочное внешнее прорезиненное покрытие и удобное рифлёное колесо для прокрутки помогают в повседневной работе. Встроенный в корпус мышки аккумулятор обеспечивает длительную работу в беспроводном режиме, а его зарядка осуществляется при использовании кабеля, подключаемого к компьютеру. Тефлоновые прочные ножки позволяют мышке активно двигаться по столу или коврику даже при малейшем движении рукой, что повышает удобство работы за компьютером, при игре. Эргономичная форма мышки, которая без проблем управляется детской или взрослой рукой, также делает её использование приятным и комфортным. Три режима работы (на 1200, 2400 или 3200 dpi), настраиваемых с помощью специального ПО, позволяют точно выбрать оптимальный вариант для конкретных целей — работы с документами, дизайна или игры.
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Доставка
Отзывы


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