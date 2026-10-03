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0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка

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0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 12
0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 13
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0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 15
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0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Lights Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 2
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  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 4
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 5
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 6
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 7
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 8
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 9
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 10
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 11
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 12
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 13
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 14
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 15
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 16
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 17
  • 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652485
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Lights Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Too Hot To Handle, Just Another Suicide, Try Me, Lights Out, Gettin' Ready, Alone Again Or, Electric Phase, Love To Love, Lights Out, Gettin' Ready, Love To Love, On With The Action, Doctor Doctor, Try Me, Too Hot To Handle, Out In The Street, This Kid's, Shoot Shoot, Rock Bottom, Let It Roll, C'mon Everybody
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP) - это отличная возможность окунуться в золотую эпоху хард-рока и насладиться музыкой одной из самых влиятельных рок-групп - UFO. Альбом Lights Out является настоящим шедевром, считается одним из важнейших записей в истории хард-рока. Здесь вы найдете классические треки, полные энергии, мелодикой и неподдельного рок-н-ролла. Приобретая виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP), вы добавляете в свою коллекцию не только великолепное исполнение и музыкальное мастерство группы UFO, но и истинное произведение искусства. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP) и погрузиться в мир культового хард-рока, который никогда не перестает впечатлять своей силой и энергией.

Отзывы о товаре 0810098501309, UFO, Lights Out виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Lights Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Too Hot To Handle, Just Another Suicide, Try Me, Lights Out, Gettin' Ready, Alone Again Or, Electric Phase, Love To Love, Lights Out, Gettin' Ready, Love To Love, On With The Action, Doctor Doctor, Try Me, Too Hot To Handle, Out In The Street, This Kid's, Shoot Shoot, Rock Bottom, Let It Roll, C'mon Everybody
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP) - это отличная возможность окунуться в золотую эпоху хард-рока и насладиться музыкой одной из самых влиятельных рок-групп - UFO. Альбом Lights Out является настоящим шедевром, считается одним из важнейших записей в истории хард-рока. Здесь вы найдете классические треки, полные энергии, мелодикой и неподдельного рок-н-ролла. Приобретая виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP), вы добавляете в свою коллекцию не только великолепное исполнение и музыкальное мастерство группы UFO, но и истинное произведение искусства. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку UFO / Lights Out (3LP) и погрузиться в мир культового хард-рока, который никогда не перестает впечатлять своей силой и энергией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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