Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка
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Описание товара Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка
"Detroit Stories" - студийный альбом 2021 года рок-исполнителя Элиса Купера и его группы. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Элис Купер - американский рок-певец и автор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper - Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные) - ворвался в рок в 1971 году с хитом I'm Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик коммерческой популярности группы. Начав с детройтского гаражного рока и глэм-рока, Элис экспериментировал с различными музыкальными стилями: концептуальный рок, арт-рок, хард-рок, поп-рок, экспериментальный рок, индастриал, принимал непосредственное участие в формировании звучания и облика хэви-метал. Купер стал одним из первых музыкантов, которые добавили к рок-н-роллу элементы ужаса, а также своим актёрским мастерством и новаторскими сценическими находками он оказал заметное влияние на развитие жанра. Rolling Stone Album Guide назвал Элиса "самым любимым хеви-метал-артистом во всём мире". Сольная карьера Элиса Купера, начавшаяся в 1975 году с концептуального альбома Welcome to My Nightmare, успешно продолжается по сей день: в 2017 году он выпустил свой двадцатый сольный альбом "Paranormal". Помимо музыкальной деятельности Купер известен как актёр, игрок в гольф, владелец ресторана и, начиная с 2004 года, ведущий собственной радиопередачи "Nights with Alice Cooper".
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