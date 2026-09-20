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Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 7
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 8
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 9
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 10
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 11
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 12
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 13
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 14
Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Detroit Stories
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 10
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 11
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 12
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 13
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 14
  • Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652167
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759154006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Detroit Stories
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Rock & Roll, Go Man Go (Album Version), Our Love Will Change The World, Social Debris, 1000$ High Heel Shoes, Hail Mary, Detroit City 2021 (Album Version), Drunk And In Love, Independence Dave, I Hate You, Wonderful World, Sister Anne (Album Version), Hanging By A Thread (Don't Give Up), Shut Up And Rock, East Side Story (Album Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка

"Detroit Stories" - студийный альбом 2021 года рок-исполнителя Элиса Купера и его группы. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Элис Купер - американский рок-певец и автор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper - Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные) - ворвался в рок в 1971 году с хитом I'm Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик коммерческой популярности группы. Начав с детройтского гаражного рока и глэм-рока, Элис экспериментировал с различными музыкальными стилями: концептуальный рок, арт-рок, хард-рок, поп-рок, экспериментальный рок, индастриал, принимал непосредственное участие в формировании звучания и облика хэви-метал. Купер стал одним из первых музыкантов, которые добавили к рок-н-роллу элементы ужаса, а также своим актёрским мастерством и новаторскими сценическими находками он оказал заметное влияние на развитие жанра. Rolling Stone Album Guide назвал Элиса "самым любимым хеви-метал-артистом во всём мире". Сольная карьера Элиса Купера, начавшаяся в 1975 году с концептуального альбома Welcome to My Nightmare, успешно продолжается по сей день: в 2017 году он выпустил свой двадцатый сольный альбом "Paranormal". Помимо музыкальной деятельности Купер известен как актёр, игрок в гольф, владелец ресторана и, начиная с 2004 года, ведущий собственной радиопередачи "Nights with Alice Cooper".

Отзывы о товаре Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759154006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Detroit Stories
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Rock & Roll, Go Man Go (Album Version), Our Love Will Change The World, Social Debris, 1000$ High Heel Shoes, Hail Mary, Detroit City 2021 (Album Version), Drunk And In Love, Independence Dave, I Hate You, Wonderful World, Sister Anne (Album Version), Hanging By A Thread (Don't Give Up), Shut Up And Rock, East Side Story (Album Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Detroit Stories" - студийный альбом 2021 года рок-исполнителя Элиса Купера и его группы. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Элис Купер - американский рок-певец и автор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper - Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные) - ворвался в рок в 1971 году с хитом I'm Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик коммерческой популярности группы. Начав с детройтского гаражного рока и глэм-рока, Элис экспериментировал с различными музыкальными стилями: концептуальный рок, арт-рок, хард-рок, поп-рок, экспериментальный рок, индастриал, принимал непосредственное участие в формировании звучания и облика хэви-метал. Купер стал одним из первых музыкантов, которые добавили к рок-н-роллу элементы ужаса, а также своим актёрским мастерством и новаторскими сценическими находками он оказал заметное влияние на развитие жанра. Rolling Stone Album Guide назвал Элиса "самым любимым хеви-метал-артистом во всём мире". Сольная карьера Элиса Купера, начавшаяся в 1975 году с концептуального альбома Welcome to My Nightmare, успешно продолжается по сей день: в 2017 году он выпустил свой двадцатый сольный альбом "Paranormal". Помимо музыкальной деятельности Купер известен как актёр, игрок в гольф, владелец ресторана и, начиная с 2004 года, ведущий собственной радиопередачи "Nights with Alice Cooper".
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