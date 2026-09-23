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Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка

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Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 1
Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 2
Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 3
Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 4
Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 5
Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 2
  • Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 3
  • Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 4
  • Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 5
  • Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hit The Road Jack, What'd I Say, I Got A Woman, Leave My Woman Alone, Let The Good Times Roll, Someday (You'll Want Me To Want You), Unchain My Heart, Georgia On My Mind, Mess Around, I Wonder, Sticks And Stones, Ruby, Ev'ry TIme We Say Goodbye, When Your Lover Has Gone, Hallelujah, I Love Her So, It Should Have Been Me, Take These Chains From My Heart, It Had To Be You, Yes Indeed!, Swanee Rock River, California, Here I Come, I'm Movin' On, Drown In My Own Tears, Night Time Is The Right Time, H
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка

The Ultimate Collection - пластинка американского музыканта, одного из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз - Рэя Чарльза. Рэй Чарльз награждён 17 премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия, его записи были включены в Библиотеку Конгресса США.

Отзывы о товаре Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hit The Road Jack, What'd I Say, I Got A Woman, Leave My Woman Alone, Let The Good Times Roll, Someday (You'll Want Me To Want You), Unchain My Heart, Georgia On My Mind, Mess Around, I Wonder, Sticks And Stones, Ruby, Ev'ry TIme We Say Goodbye, When Your Lover Has Gone, Hallelujah, I Love Her So, It Should Have Been Me, Take These Chains From My Heart, It Had To Be You, Yes Indeed!, Swanee Rock River, California, Here I Come, I'm Movin' On, Drown In My Own Tears, Night Time Is The Right Time, H
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Ultimate Collection - пластинка американского музыканта, одного из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз - Рэя Чарльза. Рэй Чарльз награждён 17 премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия, его записи были включены в Библиотеку Конгресса США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ray Charles - Ultimate Collection(2Lp Coloured Vinyl) (5060143491917) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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