Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 707238
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pigs on the Wing (Part One), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Sheep, Pigs on the Wing (Part Two)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка
Animals - десятый студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальный альбом, содержащий язвительную критику социально-политической обстановки в Великобритании конца 1970-х годов и заметно отличающийся по музыкальному стилю от предыдущих работ. Animals был записан на студии группы Britannia Row в Лондоне, но работа над ним была прервана из-за первых признаков диссидентства, в результате чего клавишник Ричард Райт через несколько лет покинул группу. Изображение на обложке альбома - свинья, подвешенная между двумя трубами Battersea Power Station, - было придумано басистом и писателем Роджером Уотерсом и сфотографировано его давними коллегами из Hipgnosis.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pigs on the Wing (Part One), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Sheep, Pigs on the Wing (Part Two)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Animals - десятый студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальный альбом, содержащий язвительную критику социально-политической обстановки в Великобритании конца 1970-х годов и заметно отличающийся по музыкальному стилю от предыдущих работ. Animals был записан на студии группы Britannia Row в Лондоне, но работа над ним была прервана из-за первых признаков диссидентства, в результате чего клавишник Ричард Райт через несколько лет покинул группу. Изображение на обложке альбома - свинья, подвешенная между двумя трубами Battersea Power Station, - было придумано басистом и писателем Роджером Уотерсом и сфотографировано его давними коллегами из Hipgnosis.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм, оригинал, упаковка надёжная. Discogs: Label: Columbia – 88875184271, Sony Music – 88875184271 Format: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Gatefold, 180 Gram Country: Worldwide Released: 2025
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук и качественный винил. Фанатам группы однозначно в коллекцию. Упаковка надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте. товар на все 5+ запакован на отлично. обложка и виниловый диск в отличном состоянии. продавцу Респект. так держать. звук отменный.
Достоинства:
Комментарий:
отличная полиграфия. Упаковка товара очень хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел быстро. То что заказывал-винил новый, качество записи-отменное. Приятно было вспомнить далекие 70-е, когда услышал впервые. Упакован аккуратно и надежно, плюс- приемлемая цена. Благодарность продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, качественный товар. Запись Отличная, диск и обложка очень хорошо сделаны. Звук классный, слышны малейшие эксперименты группы со звуком. Беру не первый альбом Флойдом и по звуку записи новодела не сравнить с другими группами. Советую. Не пожалеете. Рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
один из моих любимых альбомов у Пинк Флойда. пластинка в отличном состоянии, звук идеальный
Достоинства:
Комментарий:
Звучание на отлично, нигде не слышно щелчков и перескоков, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
все великолепно, поставил на вертушку, и вспоминал как я слушал такой диск в конце 80х на Аккорде 001
Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм, оригинал, упаковка надёжная. Discogs: Label: Columbia – 88875184271, Sony Music – 88875184271 Format: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Gatefold, 180 Gram Country: Worldwide Released: 2025
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук и качественный винил. Фанатам группы однозначно в коллекцию. Упаковка надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте. товар на все 5+ запакован на отлично. обложка и виниловый диск в отличном состоянии. продавцу Респект. так держать. звук отменный.
Достоинства:
Комментарий:
отличная полиграфия. Упаковка товара очень хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел быстро. То что заказывал-винил новый, качество записи-отменное. Приятно было вспомнить далекие 70-е, когда услышал впервые. Упакован аккуратно и надежно, плюс- приемлемая цена. Благодарность продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, качественный товар. Запись Отличная, диск и обложка очень хорошо сделаны. Звук классный, слышны малейшие эксперименты группы со звуком. Беру не первый альбом Флойдом и по звуку записи новодела не сравнить с другими группами. Советую. Не пожалеете. Рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
один из моих любимых альбомов у Пинк Флойда. пластинка в отличном состоянии, звук идеальный
Достоинства:
Комментарий:
Звучание на отлично, нигде не слышно щелчков и перескоков, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
все великолепно, поставил на вертушку, и вспоминал как я слушал такой диск в конце 80х на Аккорде 001