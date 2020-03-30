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Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 1
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 2
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 3
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 4
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 5
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 6
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 7
Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
DIVA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 1
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 2
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 3
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 4
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 5
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 6
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 7
  • Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LENNOX, ANNIE
filter_none Товар входит в коллекцию LENNOX, ANNIE

Коллекция LENNOX, ANNIE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
DIVA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка

Track List

A1Why4:53
A2Walking On Broken Glass4:12
A3Precious5:08
A4Legend In My Living Room3:45
A5Cold4:20
B1Money Can't Buy It4:58
B2Little Bird4:48
B3Primitive4:16
B4Stay By Me6:26
B5The Gift4:52



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка

30.03.2020
Сергей

Достоинства:
широкий ассортимент товаров, низкий уровень цен, очень доброжелательные сотрудники, различные варианты оплаты, оперативная доставка

Комментарий:
работа с магазином "Котофото" приносит только положительные эмоции



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
DIVA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Why4:53
A2Walking On Broken Glass4:12
A3Precious5:08
A4Legend In My Living Room3:45
A5Cold4:20
B1Money Can't Buy It4:58
B2Little Bird4:48
B3Primitive4:16
B4Stay By Me6:26
B5The Gift4:52


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.03.2020
Сергей

Достоинства:
широкий ассортимент товаров, низкий уровень цен, очень доброжелательные сотрудники, различные варианты оплаты, оперативная доставка

Комментарий:
работа с магазином "Котофото" приносит только положительные эмоции


Annie Lennox - Diva (0889854195113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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