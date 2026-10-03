Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 388130
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Загружаем...
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Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Fly With Me
|A2
|I Get A Kick Out Of You
|A3
|I've Got You Under My Skin
|A4
|Just One Of Those Things
|A5
|Young At Heart
|A6
|I've Got A Crush On You
|A7
|You Make Me Feel So Young
|B1
|The Lady Is A Tramp
|B2
|Night And Day
|B3
|You're Nobody 'Til Somebody Loves You
|B4
|Blue Moon
|B5
|One For My Baby (And One For The Road)
|B6
|Too Marvelous For Words
|B7
|When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
|C1
|You Do Something To Me
|C2
|Love And Marriage
|C3
|Old Devil Moon
|C4
|A Foggy Day (In London Town)
|C5
|Taking A Chance On Love
|C6
|Nevertheless
|C7
|It Happened In Monterey
|D1
|Anything Goes
|D2
|Jeepers Creepers
|D3
|April In Paris
|D4
|Form Here To Eternity
|D5
|They Can't Take That Away From Me
|D6
|Mood Indigo
|D7
|I Could Write A Book
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Come Fly With Me
|A2
|I Get A Kick Out Of You
|A3
|I've Got You Under My Skin
|A4
|Just One Of Those Things
|A5
|Young At Heart
|A6
|I've Got A Crush On You
|A7
|You Make Me Feel So Young
|B1
|The Lady Is A Tramp
|B2
|Night And Day
|B3
|You're Nobody 'Til Somebody Loves You
|B4
|Blue Moon
|B5
|One For My Baby (And One For The Road)
|B6
|Too Marvelous For Words
|B7
|When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
|C1
|You Do Something To Me
|C2
|Love And Marriage
|C3
|Old Devil Moon
|C4
|A Foggy Day (In London Town)
|C5
|Taking A Chance On Love
|C6
|Nevertheless
|C7
|It Happened In Monterey
|D1
|Anything Goes
|D2
|Jeepers Creepers
|D3
|April In Paris
|D4
|Form Here To Eternity
|D5
|They Can't Take That Away From Me
|D6
|Mood Indigo
|D7
|I Could Write A Book
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Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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