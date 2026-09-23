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Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка

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Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
One Second
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753462355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
One Second
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
La Habanera, Moon On Ice, Call It Love, Le Secret Farida, Hawaiian Chance, The Rhythm Divine, Santiago, Goldrush, Dr Van Steiner, Si Senor The Hairy Grill, L’Hotel (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка

Пятая пластинка "One Second" от знаменитого электронного коллектива Yello - это компиляция старых и хорошо известных треков, выпущенных в новом ремастированном виде. Многие из этих композиций прозвучали в телесериале "Miami Vice" ("Полиция Майами"). Новое переиздание было выпущено в 2014 году на 180-граммовом аудиофильском виниле. Все треки прошли ремастеринг, также была добавлена бонусная композиция "L'Hotel", ранее не издававшаяся на виниле.

Отзывы о товаре Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753462355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
One Second
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
La Habanera, Moon On Ice, Call It Love, Le Secret Farida, Hawaiian Chance, The Rhythm Divine, Santiago, Goldrush, Dr Van Steiner, Si Senor The Hairy Grill, L’Hotel (Bonus Track)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Пятая пластинка "One Second" от знаменитого электронного коллектива Yello - это компиляция старых и хорошо известных треков, выпущенных в новом ремастированном виде. Многие из этих композиций прозвучали в телесериале "Miami Vice" ("Полиция Майами"). Новое переиздание было выпущено в 2014 году на 180-граммовом аудиофильском виниле. Все треки прошли ремастеринг, также была добавлена бонусная композиция "L'Hotel", ранее не издававшаяся на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yello - One Second (0600753462355) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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