Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit
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Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit
Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир Neo G220, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, переходник 5/8-1/4, кабельную стяжку, магнитный держатель, батарейки, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс. CONDTROL Neo G220 продолжает линию эргономичного дизайна, ставшего визитной карточкой CONDTROL. Лазерные нивелиры серии Neo защищены патентом РФ № 115069. Они отличаются от аналогов интегрированными в корпус аксессуарами, благодаря которым открывается больше возможностей использования нивелира для решения различных задач. Все нивелиры новой серии Neo G оснащены зеленым лазером с длиной волны 532 нм, которые воспринимаются в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.
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