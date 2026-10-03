Top.Mail.Ru
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 9
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 10
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 11
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 12
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 13
Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 9
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 10
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 11
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 12
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 13
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649874
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х11
Вес, кг.
1

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit

Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир Neo G220, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, переходник 5/8-1/4, кабельную стяжку, магнитный держатель, батарейки, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс. CONDTROL Neo G220 продолжает линию эргономичного дизайна, ставшего визитной карточкой CONDTROL. Лазерные нивелиры серии Neo защищены патентом РФ № 115069. Они отличаются от аналогов интегрированными в корпус аксессуарами, благодаря которым открывается больше возможностей использования нивелира для решения различных задач. Все нивелиры новой серии Neo G оснащены зеленым лазером с длиной волны 532 нм, которые воспринимаются в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир Neo G220, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, переходник 5/8-1/4, кабельную стяжку, магнитный держатель, батарейки, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс. CONDTROL Neo G220 продолжает линию эргономичного дизайна, ставшего визитной карточкой CONDTROL. Лазерные нивелиры серии Neo защищены патентом РФ № 115069. Они отличаются от аналогов интегрированными в корпус аксессуарами, благодаря которым открывается больше возможностей использования нивелира для решения различных задач. Все нивелиры новой серии Neo G оснащены зеленым лазером с длиной волны 532 нм, которые воспринимаются в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир CONDTROL NEO G220 Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...