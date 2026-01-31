Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб.
В наличии
Код товара: 389070
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
700
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный уровень Все работает и все соответствует описанию Хороший чемодан
Достоинства:
Комментарий:
Верхний горизонт врёт. Вертикали проверил вроде бы правильно. Разочарован.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Заказывала для мужа. Он остался давольный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Луч хороший яркий, аккумулятор норм, три смены светил,пока заряжал включил на батарейках все работает ,насчет калибровки не могу ничего сказать не проверял .аппарат нормальный все функции работают, комплект полный, сделан хорошо добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
Достоинства:
Комментарий:
Отличный уровень Все работает и все соответствует описанию Хороший чемодан
Достоинства:
Комментарий:
Верхний горизонт врёт. Вертикали проверил вроде бы правильно. Разочарован.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Заказывала для мужа. Он остался давольный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Луч хороший яркий, аккумулятор норм, три смены светил,пока заряжал включил на батарейках все работает ,насчет калибровки не могу ничего сказать не проверял .аппарат нормальный все функции работают, комплект полный, сделан хорошо добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!