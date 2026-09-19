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Уровень лазерный RGK LP-64G купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный RGK LP-64G

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Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 1
Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 2
Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 3
Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 4
Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
  • Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 1
  • Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 2
  • Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 3
  • Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 4
  • Уровень лазерный RGK LP-64G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350194
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Характеристики

Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, кг.
1.85

Описание товара Уровень лазерный RGK LP-64G

Лазерный уровень RGK LP-64G — удобное и недорогое устройство, используемое для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, обозначения предварительной разметки и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, поэтому подходит даже для работы на улице, в отличии от аналогичного устройства с красными лучами.

Отзывы о товаре Уровень лазерный RGK LP-64G




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Характеристики
Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Описание
Лазерный уровень RGK LP-64G — удобное и недорогое устройство, используемое для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, обозначения предварительной разметки и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, поэтому подходит даже для работы на улице, в отличии от аналогичного устройства с красными лучами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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