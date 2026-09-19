Уровень лазерный RGK LP-64G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350194
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, кг.
1.85
Описание товара Уровень лазерный RGK LP-64G
Лазерный уровень RGK LP-64G — удобное и недорогое устройство, используемое для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, обозначения предварительной разметки и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, поэтому подходит даже для работы на улице, в отличии от аналогичного устройства с красными лучами.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
-
В наличииЦена 7 950 руб. 7 990 руб.1988 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
-
В наличииЦена 12 920 руб. 16 450 руб.3230 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
-
В наличииЦена 15 500 руб.3875 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
-
В наличииЦена 16 500 руб.4125 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 32Х (2-3-039)
-
В наличииЦена 17 920 руб.4480 руб. в СплитОптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитКомплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condt...
Лазерный уровень RGK LP-64G — удобное и недорогое устройство, используемое для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, обозначения предварительной разметки и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, поэтому подходит даже для работы на улице, в отличии от аналогичного устройства с красными лучами.
Уровень лазерный RGK LP-64G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень лазерный RGK LP-64G