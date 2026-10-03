Память оперативная Foxline SODIMM 16GB 3200 DDR4 (FL3200D4ES22-16G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 16GB 3200 DDR4 (FL3200D4ES22-16G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для модернизации ноутбуков и компактных систем, таких как мини-ПК или моноблоки. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет ускорить отклик системы при повседневной работе, многозадачности с множеством вкладок в браузере и использовании нетребовательных приложений. Объём в 16 ГБ закрывает потребности большинства домашних и офисных пользователей, а частота 3200 МГц обеспечивает достаточный запас производительности для комфортной работы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка стандарта DDR4, что означает современную энергоэффективность и высокую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который физически меньше слотов DIMM для настольных компьютеров. Это означает, что модуль подходит исключительно для ноутбуков и устройств со специальными компактными слотами, и установить его в обычную материнскую плату ПК невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным значением для современных задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. На практике это выражается в более плавной работе системы при переключении между программами, ускоренной загрузке уровней в нетребовательных играх и сокращении времени обработки операций в офисных пакетах и графических редакторах начального уровня.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая задержку CL22, оптимизированы под стандартные частоты для мобильных платформ и обеспечивают стабильную работу. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, что гарантирует низкое энергопотребление и нагрев. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили разгона вроде XMP и работает на заявленной частоте при условии её поддержки процессором и материнской платой ноутбука.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Критически важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что оно рассчитано именно на DDR4, а не на DDR3 или DDR5. Максимальная частота работы будет ограничена возможностями встроенного контроллера памяти процессора ноутбука и настройками BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате - без массивных радиаторов, что минимизирует её высоту и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука. Отсутствие активного охлаждения компенсируется низким рабочим напряжением и тепловыделением, характерным для стандартных частот. Внешний вид строгий и функциональный, что типично для компонентов, предназначенных для скрытой установки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно повышает пропускную способность, необходимо установить в систему две идентичные планки. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, рекомендуется приобрести второй такой же модуль для максимальной производительности. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать память с идентичными характеристиками для избежания нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для настольных ПК. Перед покупкой обязательно уточните максимальный поддерживаемый объём памяти и частоту для вашей модели ноутбука. Учитывайте, что в некоторых устройствах память может быть распаяна на плате, и свободных слотов для апгрейда может не быть. Этот модуль оптимален для владельцев ноутбуков с доступным слотом, желающих повысить отзывчивость системы без радикальной замены устройства.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для модернизации ноутбуков и компактных систем, таких как мини-ПК или моноблоки. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет ускорить отклик системы при повседневной работе, многозадачности с множеством вкладок в браузере и использовании нетребовательных приложений. Объём в 16 ГБ закрывает потребности большинства домашних и офисных пользователей, а частота 3200 МГц обеспечивает достаточный запас производительности для комфортной работы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка стандарта DDR4, что означает современную энергоэффективность и высокую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который физически меньше слотов DIMM для настольных компьютеров. Это означает, что модуль подходит исключительно для ноутбуков и устройств со специальными компактными слотами, и установить его в обычную материнскую плату ПК невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным значением для современных задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. На практике это выражается в более плавной работе системы при переключении между программами, ускоренной загрузке уровней в нетребовательных играх и сокращении времени обработки операций в офисных пакетах и графических редакторах начального уровня.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая задержку CL22, оптимизированы под стандартные частоты для мобильных платформ и обеспечивают стабильную работу. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, что гарантирует низкое энергопотребление и нагрев. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили разгона вроде XMP и работает на заявленной частоте при условии её поддержки процессором и материнской платой ноутбука.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Критически важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что оно рассчитано именно на DDR4, а не на DDR3 или DDR5. Максимальная частота работы будет ограничена возможностями встроенного контроллера памяти процессора ноутбука и настройками BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате - без массивных радиаторов, что минимизирует её высоту и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука. Отсутствие активного охлаждения компенсируется низким рабочим напряжением и тепловыделением, характерным для стандартных частот. Внешний вид строгий и функциональный, что типично для компонентов, предназначенных для скрытой установки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно повышает пропускную способность, необходимо установить в систему две идентичные планки. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, рекомендуется приобрести второй такой же модуль для максимальной производительности. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать память с идентичными характеристиками для избежания нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для настольных ПК. Перед покупкой обязательно уточните максимальный поддерживаемый объём памяти и частоту для вашей модели ноутбука. Учитывайте, что в некоторых устройствах память может быть распаяна на плате, и свободных слотов для апгрейда может не быть. Этот модуль оптимален для владельцев ноутбуков с доступным слотом, желающих повысить отзывчивость системы без радикальной замены устройства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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