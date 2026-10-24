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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8)

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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8) - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8)
14 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8)

Оперативная память Patriot Viper Steel PVSR416G320C8 сделает стационарный компьютер более производительным. Она спроектирована для современных чипсетов Intel и AMD. Форм-фактор DIMM обеспечивает ей совместимость с большинством материнских плат, а высота планки в 44 мм дает возможность размещения под габаритным процессорным кулером. Алюминиевый радиатор эффективно рассеивает тепло и предотвращает перегрев, помогая сохранять стабильность работы и избегать сбоев даже при значительных нагрузках. Многоцветная настраиваемая RGB-подсветка на верхней части корпуса создает яркую и оригинальную атмосферу.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot Viper Steel PVSR416G320C8 сделает стационарный компьютер более производительным. Она спроектирована для современных чипсетов Intel и AMD. Форм-фактор DIMM обеспечивает ей совместимость с большинством материнских плат, а высота планки в 44 мм дает возможность размещения под габаритным процессорным кулером. Алюминиевый радиатор эффективно рассеивает тепло и предотвращает перегрев, помогая сохранять стабильность работы и избегать сбоев даже при значительных нагрузках. Многоцветная настраиваемая RGB-подсветка на верхней части корпуса создает яркую и оригинальную атмосферу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb PC25600 3200Mhz (PVSR416G320C8) - по цене 14400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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