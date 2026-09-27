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Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM

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Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 1
Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 2
Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 3
Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-77
Подсветка
нет
  • Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 1
  • Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 2
  • Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 3
  • Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 536 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740369
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х2
Вес, г.
26

Описание товара Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти Patriot Signature DDR5 представляет собой базовую, но современную планку для сборки новой системы или апгрейда старой на последней платформе. Он оптимально подойдёт для офисных компьютеров, домашних медиацентров или недорогих рабочих станций, где важна прежде всего стабильность и совместимость по привлекательной цене. Для ресурсоёмких задач, таких как современные игры на высоких настройках или профессиональный видеомонтаж, этого объёма и скорости в одиночном исполнении будет недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR5, что означает переход на новое поколение памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это самый современный тип оперативной памяти для настольных ПК, однако он требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных систем, в ноутбуки или компактные ПК такой модуль установить нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является стандартной ёмкостью для многих задач начального и среднего уровня. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта JEDEC DDR5 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневной работы, интернет-серфинга и лёгких приложений. Однако для игр и тяжёлых профессиональных приложений критически важна не только частота, но и двухканальный режим работы, который с одной планкой активировать невозможно, что ограничивает реальную производительность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на базовой частоте и отражает её латентность. В паре с частотой 4800 МГц это обеспечивает баланс, достаточный для штатной работы системы. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, вероятно, 1.1 В, что способствует снижению энергопотребления. Профиль разгона XMP, вероятно, не поддерживается, так как указанная частота является стандартной, что делает модуль максимально простым в настройке - он будет работать на заявленных параметрах автоматически.

Совместимость с платформой

Эта память совместима только с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 и новее), на которых установлены материнские платы с соответствующими слотами DDR5. Крайне важно помнить, что физически и электрически модули DDR5 и DDR4 несовместимы. На некоторых материнских платах поддержка частоты 4800 МГц может потребовать активации соответствующего профиля в BIOS, но обычно это значение поддерживается по умолчанию.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature, судя по серии, выполнен в лаконичном дизайне без массивных радиаторов и подсветки. Это уменьшает высоту планки, исключая возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что удобно для компактных сборок. Для работы на штатной частоте 4800 МГц активное охлаждение не требуется, так как тепловыделение модулей DDR5 под контролем. Такой минималистичный подход ориентирован на надёжность и функциональность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в современных системах крайне рекомендуется приобретать память парами для активации двухканального режима, который может практически удвоить пропускную способность. Этот модуль можно использовать как стартовый для последующего расширения, но для этого потребуется максимально схожая по характеристикам (объём, частота, тайминги) вторая планка, установленная в правильный слот согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно стандарт DDR5, а не DDR4. Одного модуля объёмом 8 ГБ достаточно для базовых задач, но для комфортной работы в Windows 11 с несколькими приложениями, а тем более для игр, настоятельно рекомендуется комплект из двух планок (2x8 ГБ) для двухканального режима. Данная память не является оверклокерской и предлагает базовые, но стабильные характеристики, что делает её хорошим выбором для бюджетной сборки на новой платформе, где скорость не является приоритетом. Если же вам нужна высокая производительность в играх или рабочих приложениях, стоит рассмотреть комплекты DDR5 с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией с завода.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти Patriot Signature DDR5 представляет собой базовую, но современную планку для сборки новой системы или апгрейда старой на последней платформе. Он оптимально подойдёт для офисных компьютеров, домашних медиацентров или недорогих рабочих станций, где важна прежде всего стабильность и совместимость по привлекательной цене. Для ресурсоёмких задач, таких как современные игры на высоких настройках или профессиональный видеомонтаж, этого объёма и скорости в одиночном исполнении будет недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR5, что означает переход на новое поколение памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это самый современный тип оперативной памяти для настольных ПК, однако он требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных систем, в ноутбуки или компактные ПК такой модуль установить нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является стандартной ёмкостью для многих задач начального и среднего уровня. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта JEDEC DDR5 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневной работы, интернет-серфинга и лёгких приложений. Однако для игр и тяжёлых профессиональных приложений критически важна не только частота, но и двухканальный режим работы, который с одной планкой активировать невозможно, что ограничивает реальную производительность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на базовой частоте и отражает её латентность. В паре с частотой 4800 МГц это обеспечивает баланс, достаточный для штатной работы системы. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, вероятно, 1.1 В, что способствует снижению энергопотребления. Профиль разгона XMP, вероятно, не поддерживается, так как указанная частота является стандартной, что делает модуль максимально простым в настройке - он будет работать на заявленных параметрах автоматически.

Совместимость с платформой

Эта память совместима только с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 и новее), на которых установлены материнские платы с соответствующими слотами DDR5. Крайне важно помнить, что физически и электрически модули DDR5 и DDR4 несовместимы. На некоторых материнских платах поддержка частоты 4800 МГц может потребовать активации соответствующего профиля в BIOS, но обычно это значение поддерживается по умолчанию.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature, судя по серии, выполнен в лаконичном дизайне без массивных радиаторов и подсветки. Это уменьшает высоту планки, исключая возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что удобно для компактных сборок. Для работы на штатной частоте 4800 МГц активное охлаждение не требуется, так как тепловыделение модулей DDR5 под контролем. Такой минималистичный подход ориентирован на надёжность и функциональность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в современных системах крайне рекомендуется приобретать память парами для активации двухканального режима, который может практически удвоить пропускную способность. Этот модуль можно использовать как стартовый для последующего расширения, но для этого потребуется максимально схожая по характеристикам (объём, частота, тайминги) вторая планка, установленная в правильный слот согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно стандарт DDR5, а не DDR4. Одного модуля объёмом 8 ГБ достаточно для базовых задач, но для комфортной работы в Windows 11 с несколькими приложениями, а тем более для игр, настоятельно рекомендуется комплект из двух планок (2x8 ГБ) для двухканального режима. Данная память не является оверклокерской и предлагает базовые, но стабильные характеристики, что делает её хорошим выбором для бюджетной сборки на новой платформе, где скорость не является приоритетом. Если же вам нужна высокая производительность в играх или рабочих приложениях, стоит рассмотреть комплекты DDR5 с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией с завода.

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