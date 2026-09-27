Описание товара Оперативная память Patriot Signature Line SO-DIMM DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz (PSD58G560041S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для апгрейда или сборки современных ноутбуков и компактных ПК, где критически важна надежность и поддержка актуального стандарта. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с офисными приложениями, серфинга в интернете с множеством вкладок, учебы и потребления мультимедиа. Для более требовательных сценариев, таких как профессиональный монтаж видео или современные игры, стоит рассмотреть комплект из двух или более планок для активации двухканального режима, который значительно увеличит производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятого поколения Double Data Rate. Это новейший и самый быстрый на данный момент тип памяти, предлагающий повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевая особенность данного модуля – форм-фактор SO-DIMM (Small Outline DIMM), который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные NUC-системы и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Важно помнить, что слоты для SO-DIMM и настольных DIMM-модулей физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В реальных условиях такая частота позволит системе быстрее загружать приложения и обрабатывать данные, уменьшая задержки в многозадачных сценариях, хотя для полноценного раскрытия потенциала DDR5 рекомендуется использовать два модуля в двухканальной конфигурации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги, включая основную латентность CL, являются важным параметром, влияющим на задержки при обращении к данным. Вместе с высокой частотой 5600 МГц они обеспечивают баланс между пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль работает на пониженном по сравнению с DDR4 напряжении, что способствует меньшему тепловыделению и энергопотреблению. Для автоматической настройки на заявленные параметры, такие как частота и тайминги, используется технология Intel XMP 3.0, которую необходимо активировать в BIOS/UEFI системы.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 SO-DIMM совместима с современными платформами для ноутбуков и компактных ПК, основанными на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на платформах AMD, поддерживающих данный стандарт. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата поддерживает именно память типа DDR5, а также что в ней есть свободный слот SO-DIMM. Также проверьте, позволяет ли BIOS/UEFI системы активировать профиль XMP для работы на частоте 5600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature Line выполнен в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов и подсветки. Это стандартное решение для большинства ноутбуков и коммерческих систем, где важна компактность и гарантированная совместимость со всеми корпусами. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые конфликты с системой охлаждения ноутбука, но при этом модуль эффективно рассеивает тепло благодаря базовому алюминиевому покрытию и энергоэффективной архитектуре DDR5.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в системах, поддерживающих двухканальный режим, рекомендуется приобрести и установить два идентичных модуля. В двухканальном режиме пропускная способность удваивается, что особенно заметно в играх, приложениях для работы с графикой и тяжелой многозадачности. При дальнейшем расширении объема старайтесь использовать модули с максимально схожими характеристиками – частотой, таймингами и производителем.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR5. Модуль нельзя установить в настольный ПК со слотами DIMM или в систему, рассчитанную на DDR4. Убедитесь, что ваша платформа официально поддерживает частоту 5600 МГц; на некоторых ноутбуках память может работать на стандартной для процессора частоте JEDEC. Для апгрейда старого ноутбука этот модуль не подойдет – проверяйте поколение уже установленной памяти. Этот модуль – оптимальный выбор для базового повышения производительности нового ноутбука, но для игровых и рабочих станций сразу планируйте покупку комплекта из двух планок.