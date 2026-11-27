Насосная станция PS1000X, 1000 Вт, 3500 л/ч, ресивер 24 л, напор 44 м, нержавейка Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х28
Вес, кг.
13.54
Описание товара Насосная станция PS1000X, 1000 Вт, 3500 л/ч, ресивер 24 л, напор 44 м, нержавейка Denzel
Насосная станция Denzel PS1000X 97211 обеспечивает бытовое водоснабжение дач и коттеджей. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 420 руб. 16 213 руб.2855 руб. в СплитСтанция насосная Зубр НАС-М3-800 800Вт
-
В наличииЦена 11 700 руб. 16 775 руб.2925 руб. в СплитСтанция насосная Зубр НАС-М3-1000
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитНасосная станция WPS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, рес...
-
В наличииЦена 12 270 руб. 17 388 руб.3068 руб. в СплитСтанция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч
-
В наличииЦена 12 820 руб. 18 450 руб.3205 руб. в СплитСтанция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт
-
В наличииЦена 13 150 руб.3288 руб. в СплитНасосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, рес...
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитНасосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор...
-
В наличииЦена 13 790 руб. 19 763 руб.3448 руб. в СплитСтанция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитНасосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 2...
Насосная станция Denzel PS1000X 97211 обеспечивает бытовое водоснабжение дач и коттеджей. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
Насосная станция PS1000X, 1000 Вт, 3500 л/ч, ресивер 24 л, напор 44 м, нержавейка Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насосная станция PS1000X, 1000 Вт, 3500 л/ч, ресивер 24 л, напор 44 м, нержавейка Denzel