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Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel купить с доставкой в Москве
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Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel

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Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 1
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 2
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 3
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 4
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 5
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 6
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 7
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 8
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 9
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 10
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 11
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 12
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 13
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 14
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 15
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 1
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 2
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 3
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 4
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 5
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 6
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 7
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 8
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 9
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 10
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 11
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 12
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 13
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 14
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 15
  • Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel
15 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
38
Объем гидробака
24
Уровень шума
85
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х66х28
Вес, кг.
16.2

Описание товара Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel

Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.

Отзывы о товаре Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
38
Объем гидробака
24
Уровень шума
85
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - по цене 15020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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