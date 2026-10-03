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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч купить с доставкой в Москве
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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч

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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 1
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 2
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 3
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 4
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 5
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 6
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 7
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 8
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 9
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 1
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 2
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 3
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 4
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 5
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 6
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 7
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 8
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 9
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
14 800 руб.  19 763 руб. 
Начислим 237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч
14 800 руб. -25%
19 763 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
46
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
35
Размеры в упаковке, см
59х53х35
Вес, кг.
14.9

Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч

Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-Ч поддерживает давление в водопроводе и подаёт воду с глубины до 8 метров. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Удобна и безопасна в использовании. Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода. Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса.



Теги товара: 63 л/мин

Отзывы о товаре Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
46
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
35
Описание
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-Ч поддерживает давление в водопроводе и подаёт воду с глубины до 8 метров. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Удобна и безопасна в использовании. Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода. Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса.


Теги товара: 63 л/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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