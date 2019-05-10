Насосная станция Вихрь АСВ-370/2Ч

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|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|370 Вт
|Максимальный напор
|30 м
|Объем гидробака
|2 л
|Пропускная способность
|2.7 куб./м час
|Длина, см
|30
|Ширина, см
|27.5
|Высота, см
|21
|Вес, кг
|6
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10.05.2019
Экономный расход электроэнергии, мощность напора.
Комментарий:
Насос работает как часы. Система сама включается и выключается в зависимости от расходования воды, мощность напора автоматически регулируется. Теперь наш дачный дом с удобствами-построены душевая и туалет, давления хватает даже на подачу воды в раковину в мансарде.
10.05.2019
Хорошо работает, надежная, адекватная цена
Комментарий:
Наш дом в новом районе, где еще не провели воду по улице, пришлось купить насосную станцию. Установили без проблем - колодец рядом, от электричества ""запитали"" для постоянной работы. Очень простая, пользоваться легко, а самое приятное - держит отлично давление в системе, не надо контролировать.