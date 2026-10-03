Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт
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Характеристики
Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-50 - агрегат для увеличения давления в сетях водопровода с низким давлением. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Гидроаккумулятор (50 л) создаёт запас воды , сокращая количество включений и выключений системы, а термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса. Мембрана гидроаккумулятора изготовлена из каучука EPDM, который не деформируется при низких температурах и выдерживает высокие нагрузки. Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением; Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды; Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки; Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM; Высокая производительность - 63 л/мин; Длительное использование; Высокий уровень подъёма - 46 метров; IPX4 - защита от пыли и влаги. Насосная станция; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
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Теги товара: 63 л/мин
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Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
Теги товара: 63 л/мин
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