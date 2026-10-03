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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт купить с доставкой в Москве
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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт

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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 1
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 2
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 3
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 4
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 5
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 1
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 2
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 3
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 4
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 5
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
13 760 руб.  18 450 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт
13 760 руб. -25%
18 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
46
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
35
Размеры в упаковке, см
59х53х35
Вес, кг.
14.97

Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт

Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-50 - агрегат для увеличения давления в сетях водопровода с низким давлением. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Гидроаккумулятор (50 л) создаёт запас воды , сокращая количество включений и выключений системы, а термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса. Мембрана гидроаккумулятора изготовлена из каучука EPDM, который не деформируется при низких температурах и выдерживает высокие нагрузки. Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением; Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды; Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки; Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM; Высокая производительность - 63 л/мин; Длительное использование; Высокий уровень подъёма - 46 метров; IPX4 - защита от пыли и влаги. Насосная станция; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.



Теги товара: 63 л/мин

Отзывы о товаре Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
46
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
35
Описание
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-50 - агрегат для увеличения давления в сетях водопровода с низким давлением. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Гидроаккумулятор (50 л) создаёт запас воды , сокращая количество включений и выключений системы, а термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса. Мембрана гидроаккумулятора изготовлена из каучука EPDM, который не деформируется при низких температурах и выдерживает высокие нагрузки. Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением; Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды; Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки; Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM; Высокая производительность - 63 л/мин; Длительное использование; Высокий уровень подъёма - 46 метров; IPX4 - защита от пыли и влаги. Насосная станция; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.


Теги товара: 63 л/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция насосная Зубр НАС-М3-1200 1200Вт - стоимость товара 13760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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