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Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 купить с доставкой в Москве
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Станция насосная Зубр НАС-М3-1000

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Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 1
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 2
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 3
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 4
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 5
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 6
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 7
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 1
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 2
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 3
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 4
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 5
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 6
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 7
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
12 560 руб.  16 775 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345742
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Станция насосная Зубр НАС-М3-1000
12 560 руб. -25%
16 775 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
44
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1000
Пропускная способность
60 л/мин
Ширина, см
35
Размеры в упаковке, см
59х53х35
Вес, кг.
15

Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1000

Простая в применении установка, предназначенная для забора воды с глубины, полива, автоматического поддержания давления при устройстве систем водоснабжения, а термопредохранитель для защиты двигателя и экономичность благодаря гидроаккумулятору делают ее незаменимой на дачном участке

Отзывы о товаре Станция насосная Зубр НАС-М3-1000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
44
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1000
Пропускная способность
60 л/мин
Ширина, см
35
Описание
Простая в применении установка, предназначенная для забора воды с глубины, полива, автоматического поддержания давления при устройстве систем водоснабжения, а термопредохранитель для защиты двигателя и экономичность благодаря гидроаккумулятору делают ее незаменимой на дачном участке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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