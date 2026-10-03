Станция насосная Зубр НАС-М3-1000
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Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%12 560 руб. 16 775 руб.
В наличии
Код товара: 345742
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Загружаем...
12 560 руб. -25%
16 775 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
44
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1000
Пропускная способность
60 л/мин
Ширина, см
35
Размеры в упаковке, см
59х53х35
Вес, кг.
15
Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1000
Простая в применении установка, предназначенная для забора воды с глубины, полива, автоматического поддержания давления при устройстве систем водоснабжения, а термопредохранитель для защиты двигателя и экономичность благодаря гидроаккумулятору делают ее незаменимой на дачном участке
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
44
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1000
Пропускная способность
60 л/мин
Ширина, см
35
Простая в применении установка, предназначенная для забора воды с глубины, полива, автоматического поддержания давления при устройстве систем водоснабжения, а термопредохранитель для защиты двигателя и экономичность благодаря гидроаккумулятору делают ее незаменимой на дачном участке
Станция насосная Зубр НАС-М3-1000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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