Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Н

Артикул: 35459
Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Н
9 990 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

9 090 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 124 КэтКоинов
Артикул: 35459
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1200 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность4.2 куб./м час
Длина, см59
Ширина, см52.3
Высота, см33
Вес, кг14.4

Максимальное количество включений, час

20

Допустимая концентрация твердых частиц, г/м3

150

Максимальная глубина всасывания, м

9

Ток питающей сети

однофазный переменный

Напряжение, В

220

Частота, Гц

50

Тип электродвигателя

асинхронный, однофазный

Максимальный напор, м

40

Максимальная подача, л/мин

70

Потребляемый ток, А

5,5

Мощность, Вт

1200

Емкость гидроаккумулятора, л

24

Материал корпуса насоса

н.сталь



Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Н - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...