Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Н

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|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|1200 Вт
|Максимальный напор
|40 м
|Объем гидробака
|24 л
|Пропускная способность
|4.2 куб./м час
|Длина, см
|59
|Ширина, см
|52.3
|Высота, см
|33
|Вес, кг
|14.4
Максимальное количество включений, час
20
Допустимая концентрация твердых частиц, г/м3
150
Максимальная глубина всасывания, м
9
Ток питающей сети
однофазный переменный
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Тип электродвигателя
асинхронный, однофазный
Максимальный напор, м
40
Максимальная подача, л/мин
70
Потребляемый ток, А
5,5
Мощность, Вт
1200
Емкость гидроаккумулятора, л
24
Материал корпуса насоса
н.сталь