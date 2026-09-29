Top.Mail.Ru
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 1
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 2
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 3
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 4
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 5
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 6
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 7
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 8
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 9
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 10
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 11
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 12
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 13
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 14
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 15
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 16
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 17
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 18
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 1
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 2
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 3
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 4
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 5
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 6
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 7
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 8
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 9
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 10
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 11
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 12
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 13
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 14
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 15
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 16
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 17
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 18
  • Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel
14 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
33.5
Объем гидробака
24
Уровень шума
85
Ширина, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х39х39
Вес, кг.
23

Описание товара Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel

Если вода в скважине, откуда вы планируете перекачивать воду, находится на глубине до 8 м, возьмите любой подходящий по характеристикам насос, и он отлично справится с задачей. Но если вода находится на большей глубине – от 10 м, на помощь придет эжекторная насосная станция от DENZEL. Жидкость поднимается вверх, а затем подается под давлением во внешний эжектор по отдельной магистрали, тем самым создавая рециркуляцию и увеличивая глубину подъема.Насосная станция работает автономно – самостоятельно включается и выключается по мере расхода воды. Резервуар объемом 24 л накапливает воду и позволяет не запускать двигатель каждый раз. Это экономично и удобно, особенно если у вас часто отключают электричество. Вы всегда будете иметь запас воды. Станция не требует особого обслуживания, а значит, вы экономите время и силы. Эжекторная насосная станция Denzel PSD800C 97212 облегчает подъем влаги с больших глубин. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной, эжектором, датчиком давления и манометром. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания.

Отзывы о товаре Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
33.5
Объем гидробака
24
Уровень шума
85
Ширина, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Если вода в скважине, откуда вы планируете перекачивать воду, находится на глубине до 8 м, возьмите любой подходящий по характеристикам насос, и он отлично справится с задачей. Но если вода находится на большей глубине – от 10 м, на помощь придет эжекторная насосная станция от DENZEL. Жидкость поднимается вверх, а затем подается под давлением во внешний эжектор по отдельной магистрали, тем самым создавая рециркуляцию и увеличивая глубину подъема.Насосная станция работает автономно – самостоятельно включается и выключается по мере расхода воды. Резервуар объемом 24 л накапливает воду и позволяет не запускать двигатель каждый раз. Это экономично и удобно, особенно если у вас часто отключают электричество. Вы всегда будете иметь запас воды. Станция не требует особого обслуживания, а значит, вы экономите время и силы. Эжекторная насосная станция Denzel PSD800C 97212 облегчает подъем влаги с больших глубин. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной, эжектором, датчиком давления и манометром. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel - этот товар вы можете купить по цене 14620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...