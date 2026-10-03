Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех
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Характеристики
Описание товара Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех
Насосная станция Сибртех НС850-П 97248 мощностью 850 Вт, с ресивером на 19 л, работает со скоростью 3500 л/ч и обеспечивает напор до 42 м. Используется для обеспечения подачи воды в загородных домах, поддержания давления в системе водоснабжения квартир. Однофазный мотор обеспечивает производительность на уровне 58 л/мин под давлением не более 2,8 бар.,Станция работает в автоматическом режиме: накапливает воду в ресивере и включается по мере ее потребления. Подача воды также происходит экономно: она поступает к сантехническому оборудованию и кранам только в момент их включения. Пробка заливной горловины легко откручивается, поэтому подготовить насосную станцию к первому запуску не составит труда.
Преимущества
- Термозащита — как только двигатель нагревается выше нормы, питание отключается, и станция не подвергается износу или поломкам.
- Электробезопасность — насос защищен от попадания водных брызг по стандарту IPX4.
- Гидроизолированный выключатель — влагозащитный кожух препятствует попаданию воды и пыли на тумблер, поэтому работать с ним можно в условиях повышенной влажности (до 80%).
- Высокая производительность — реле давления поддерживает давление в системе на уровне 1,4-2,8 бар без превышения или падения, обеспечивая бесперебойное снабжение водой до 5 точек потребления.
- Прочность и долговечность — ресивер из конструкционной стали выдерживает длительную эксплуатацию и сохраняет высокий ресурс.
- Безопасное использование — сменная мембрана ресивера сделана из пищевой резины, поэтому использовать воду можно в том числе для питья.
- Простая подготовка к хранению — для консервации станции перед зимним периодом достаточно удалить воду через сливную пробку.
- Устойчивое положение — специальные опорные ножки минимизируют вибрации от работающего двигателя, а также позволяют надежно установить ее на рабочей площадке.
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Насосная станция Сибртех НС850-П 97248 мощностью 850 Вт, с ресивером на 19 л, работает со скоростью 3500 л/ч и обеспечивает напор до 42 м. Используется для обеспечения подачи воды в загородных домах, поддержания давления в системе водоснабжения квартир. Однофазный мотор обеспечивает производительность на уровне 58 л/мин под давлением не более 2,8 бар.,Станция работает в автоматическом режиме: накапливает воду в ресивере и включается по мере ее потребления. Подача воды также происходит экономно: она поступает к сантехническому оборудованию и кранам только в момент их включения. Пробка заливной горловины легко откручивается, поэтому подготовить насосную станцию к первому запуску не составит труда.
Преимущества
- Термозащита — как только двигатель нагревается выше нормы, питание отключается, и станция не подвергается износу или поломкам.
- Электробезопасность — насос защищен от попадания водных брызг по стандарту IPX4.
- Гидроизолированный выключатель — влагозащитный кожух препятствует попаданию воды и пыли на тумблер, поэтому работать с ним можно в условиях повышенной влажности (до 80%).
- Высокая производительность — реле давления поддерживает давление в системе на уровне 1,4-2,8 бар без превышения или падения, обеспечивая бесперебойное снабжение водой до 5 точек потребления.
- Прочность и долговечность — ресивер из конструкционной стали выдерживает длительную эксплуатацию и сохраняет высокий ресурс.
- Безопасное использование — сменная мембрана ресивера сделана из пищевой резины, поэтому использовать воду можно в том числе для питья.
- Простая подготовка к хранению — для консервации станции перед зимним периодом достаточно удалить воду через сливную пробку.
- Устойчивое положение — специальные опорные ножки минимизируют вибрации от работающего двигателя, а также позволяют надежно установить ее на рабочей площадке.
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