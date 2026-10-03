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Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех купить с доставкой в Москве
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Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех

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Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 1
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 2
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 3
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 4
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 5
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 6
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 7
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 8
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 9
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 10
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 11
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 12
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 13
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 14
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 15
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 16
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 17
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 18
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 19
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 20
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 21
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 22
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 23
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 24
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 25
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 26
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 27
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 28
Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 1
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 2
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 3
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 4
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 5
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 6
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 7
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 8
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 9
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 10
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 11
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 12
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 13
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 14
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 15
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 16
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 17
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 18
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 19
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 20
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 21
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 22
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 23
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 24
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 25
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 26
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 27
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 28
  • Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649329
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Объем гидробака
19
Уровень шума
85
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х46х29
Вес, кг.
11.4

Описание товара Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех

Насосная станция Сибртех НС850-П 97248 мощностью 850 Вт, с ресивером на 19 л, работает со скоростью 3500 л/ч и обеспечивает напор до 42 м. Используется для обеспечения подачи воды в загородных домах, поддержания давления в системе водоснабжения квартир. Однофазный мотор обеспечивает производительность на уровне 58 л/мин под давлением не более 2,8 бар.,Станция работает в автоматическом режиме: накапливает воду в ресивере и включается по мере ее потребления. Подача воды также происходит экономно: она поступает к сантехническому оборудованию и кранам только в момент их включения. Пробка заливной горловины легко откручивается, поэтому подготовить насосную станцию к первому запуску не составит труда.

Преимущества

  • Термозащита — как только двигатель нагревается выше нормы, питание отключается, и станция не подвергается износу или поломкам.
  • Электробезопасность — насос защищен от попадания водных брызг по стандарту IPX4.
  • Гидроизолированный выключатель — влагозащитный кожух препятствует попаданию воды и пыли на тумблер, поэтому работать с ним можно в условиях повышенной влажности (до 80%).
  • Высокая производительность — реле давления поддерживает давление в системе на уровне 1,4-2,8 бар без превышения или падения, обеспечивая бесперебойное снабжение водой до 5 точек потребления.
  • Прочность и долговечность — ресивер из конструкционной стали выдерживает длительную эксплуатацию и сохраняет высокий ресурс.
  • Безопасное использование — сменная мембрана ресивера сделана из пищевой резины, поэтому использовать воду можно в том числе для питья.
  • Простая подготовка к хранению — для консервации станции перед зимним периодом достаточно удалить воду через сливную пробку.
  • Устойчивое положение — специальные опорные ножки минимизируют вибрации от работающего двигателя, а также позволяют надежно установить ее на рабочей площадке.

Отзывы о товаре Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Объем гидробака
19
Уровень шума
85
Страна производитель
Россия
Описание

Насосная станция Сибртех НС850-П 97248 мощностью 850 Вт, с ресивером на 19 л, работает со скоростью 3500 л/ч и обеспечивает напор до 42 м. Используется для обеспечения подачи воды в загородных домах, поддержания давления в системе водоснабжения квартир. Однофазный мотор обеспечивает производительность на уровне 58 л/мин под давлением не более 2,8 бар.,Станция работает в автоматическом режиме: накапливает воду в ресивере и включается по мере ее потребления. Подача воды также происходит экономно: она поступает к сантехническому оборудованию и кранам только в момент их включения. Пробка заливной горловины легко откручивается, поэтому подготовить насосную станцию к первому запуску не составит труда.

Преимущества

  • Термозащита — как только двигатель нагревается выше нормы, питание отключается, и станция не подвергается износу или поломкам.
  • Электробезопасность — насос защищен от попадания водных брызг по стандарту IPX4.
  • Гидроизолированный выключатель — влагозащитный кожух препятствует попаданию воды и пыли на тумблер, поэтому работать с ним можно в условиях повышенной влажности (до 80%).
  • Высокая производительность — реле давления поддерживает давление в системе на уровне 1,4-2,8 бар без превышения или падения, обеспечивая бесперебойное снабжение водой до 5 точек потребления.
  • Прочность и долговечность — ресивер из конструкционной стали выдерживает длительную эксплуатацию и сохраняет высокий ресурс.
  • Безопасное использование — сменная мембрана ресивера сделана из пищевой резины, поэтому использовать воду можно в том числе для питья.
  • Простая подготовка к хранению — для консервации станции перед зимним периодом достаточно удалить воду через сливную пробку.
  • Устойчивое положение — специальные опорные ножки минимизируют вибрации от работающего двигателя, а также позволяют надежно установить ее на рабочей площадке.
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Насосная станция НС850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, ресивер 19 л Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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