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Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta купить с доставкой в Москве
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Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta

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Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 1
Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 2
Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 3
Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 4
Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи-трубки торцевые
  • Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 1
  • Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 2
  • Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 3
  • Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 4
  • Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649206
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи-трубки торцевые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
527

Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta

Набор Sparta 137525 включает 9 предметов: 8 оцинкованных торцевых ключей-трубок размером 6-22 мм и вороток. Позволяет откручивать и закручивать крепежные элементы с шестигранным профилем, расположенные в труднодоступных местах. Входящий в комплект вороток облегчает вращение ключей.



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Отзывы о товаре Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи-трубки торцевые
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Sparta 137525 включает 9 предметов: 8 оцинкованных торцевых ключей-трубок размером 6-22 мм и вороток. Позволяет откручивать и закручивать крепежные элементы с шестигранным профилем, расположенные в труднодоступных местах. Входящий в комплект вороток облегчает вращение ключей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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