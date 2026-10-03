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Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39

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Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266791
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
39
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х3
Вес, г.
860

Описание товара Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39

Биты и торцовые головки с трещоткой и воротком 39шт STAYER PROFI 25135-H39 - набор монтажно-демонтажных инструментов и приспособлений для работы с болтами и гайками, а также винтами с плоским, крестовым, звездообразным и шестигранным профилем.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
39
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Биты и торцовые головки с трещоткой и воротком 39шт STAYER PROFI 25135-H39 - набор монтажно-демонтажных инструментов и приспособлений для работы с болтами и гайками, а также винтами с плоским, крестовым, звездообразным и шестигранным профилем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
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Набор инструментов Stayer Professional 25135-H39 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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