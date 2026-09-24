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Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242)

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Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 1
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 2
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 3
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 4
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 5
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 6
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 7
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 8
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 9
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 10
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 11
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 12
Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 1
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 2
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 3
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 4
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 5
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 6
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 7
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 8
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 9
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 10
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 11
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 12
  • Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242)
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, кг.
2.23

Описание товара Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242)

Набор Matrix Elliptical 15242 включает в себя 12 рожковых ключей из стали CrV с зеркальным хромированием и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с шестигранным профилем и размером головки от 6 до 32 мм. Ключи удобны для манипуляций в ограниченном пространстве, т. к. у каждого из них губки расположены под углом к рукоятке. Набор будет полезен при проведении монтажных, сантехнических работ, для ремонта автомобилей или бытовой техники, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности и надежности — ключи изготовлены из хромованадиевой стали.
  • Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 45 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТа (45-51 HRC).
  • Защита от разрушения — зеркальное хромоникелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит трапециевидный пластиковый держатель.



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Отзывы о товаре Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix Elliptical 15242 включает в себя 12 рожковых ключей из стали CrV с зеркальным хромированием и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с шестигранным профилем и размером головки от 6 до 32 мм. Ключи удобны для манипуляций в ограниченном пространстве, т. к. у каждого из них губки расположены под углом к рукоятке. Набор будет полезен при проведении монтажных, сантехнических работ, для ремонта автомобилей или бытовой техники, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности и надежности — ключи изготовлены из хромованадиевой стали.
  • Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 45 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТа (45-51 HRC).
  • Защита от разрушения — зеркальное хромоникелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит трапециевидный пластиковый держатель.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242) - данный товар вы можете купить по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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