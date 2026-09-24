Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242)
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Характеристики
Описание товара Набор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15242)
Набор Matrix Elliptical 15242 включает в себя 12 рожковых ключей из стали CrV с зеркальным хромированием и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с шестигранным профилем и размером головки от 6 до 32 мм. Ключи удобны для манипуляций в ограниченном пространстве, т. к. у каждого из них губки расположены под углом к рукоятке. Набор будет полезен при проведении монтажных, сантехнических работ, для ремонта автомобилей или бытовой техники, также пригодится в быту.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и надежности — ключи изготовлены из хромованадиевой стали.
- Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 45 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТа (45-51 HRC).
- Защита от разрушения — зеркальное хромоникелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит трапециевидный пластиковый держатель.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор Matrix Elliptical 15242 включает в себя 12 рожковых ключей из стали CrV с зеркальным хромированием и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с шестигранным профилем и размером головки от 6 до 32 мм. Ключи удобны для манипуляций в ограниченном пространстве, т. к. у каждого из них губки расположены под углом к рукоятке. Набор будет полезен при проведении монтажных, сантехнических работ, для ремонта автомобилей или бытовой техники, также пригодится в быту.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и надежности — ключи изготовлены из хромованадиевой стали.
- Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 45 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТа (45-51 HRC).
- Защита от разрушения — зеркальное хромоникелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит трапециевидный пластиковый держатель.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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