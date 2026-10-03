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Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов) купить с доставкой в Москве
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Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов)

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Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов) - фото 1
Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
метчики и плашки
  • Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов) - фото 1
  • Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов)
1 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
метчики и плашки
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х2
Вес, г.
728

Описание товара Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов)

Набор метчиков и плашек STAYER MASTER 12 предметов 28012-H12_z01 используется для резьбонарезных работ в заготовках из стали с пределом прочности до 700 Н/мм2, цветных металлов, а также пластика. Для удобства хранения и транспортировки комплект поставляется в прочном пластиковом боксе.



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Отзывы о товаре Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
метчики и плашки
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор метчиков и плашек STAYER MASTER 12 предметов 28012-H12_z01 используется для резьбонарезных работ в заготовках из стали с пределом прочности до 700 Н/мм2, цветных металлов, а также пластика. Для удобства хранения и транспортировки комплект поставляется в прочном пластиковом боксе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор метчиков и плашек Stayer 28012-H12_z01 (12 предметов) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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