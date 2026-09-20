Top.Mail.Ru
Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
4 930 руб.  5 191 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568585
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
свечной
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
121
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х8
Вес, кг.
5.31

Описание товара Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет)

включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Головки большой длины упрощают монтаж и демонтаж крепежа на длинной шпильке. Также удобство обеспечивает наличие гибкого стержня для крепежа на глубине. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.

Отзывы о товаре Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
свечной
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
121
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Головки большой длины упрощают монтаж и демонтаж крепежа на длинной шпильке. Также удобство обеспечивает наличие гибкого стержня для крепежа на глубине. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...