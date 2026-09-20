Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Профессиональный набор инструментов для авто DEKO DKAT121 в чемодане (121 предмет)
включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Головки большой длины упрощают монтаж и демонтаж крепежа на длинной шпильке. Также удобство обеспечивает наличие гибкого стержня для крепежа на глубине. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.
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