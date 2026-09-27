Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 5 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех
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Характеристики
Описание товара Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 5 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех
Набор диэлектрических отверток и тестер Сибртех 12937, CrV, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 5 предметов, которые пригодятся при обслуживании электрооборудования и электроприборов. Диэлектрическое покрытие защищает оператора от поражения током во время работ под напряжением до 1000 В. Широкий диапазон длины стержней отверток 80-125 мм позволяет выбрать оптимальную в зависимости от степени углубления крепежа. Важно — техника безопасности запрещает работу под напряжением даже при использовании инструмента с диэлектрическим покрытием!
Преимущества
- Отвертки изготовлены из хромованадиевой стали, что является залогом их износостойкости и прочности.
- Тестер в комплекте позволяет проверить наличие напряжения в сети для безопасной работы.
- Эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием надежно лежат в руке, что повышает удобство работы.
- Отвертки имеют специальные отверстия для подвешивания, поэтому их удобно хранить.
- Инструменты полностью соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор диэлектрических отверток и тестер Сибртех 12937, CrV, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 5 предметов, которые пригодятся при обслуживании электрооборудования и электроприборов. Диэлектрическое покрытие защищает оператора от поражения током во время работ под напряжением до 1000 В. Широкий диапазон длины стержней отверток 80-125 мм позволяет выбрать оптимальную в зависимости от степени углубления крепежа. Важно — техника безопасности запрещает работу под напряжением даже при использовании инструмента с диэлектрическим покрытием!
Преимущества
- Отвертки изготовлены из хромованадиевой стали, что является залогом их износостойкости и прочности.
- Тестер в комплекте позволяет проверить наличие напряжения в сети для безопасной работы.
- Эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием надежно лежат в руке, что повышает удобство работы.
- Отвертки имеют специальные отверстия для подвешивания, поэтому их удобно хранить.
- Инструменты полностью соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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