Набор инструментов Bort BTK-89
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
В наличии
Код товара: 202394
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 680 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество бит, шт
89
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х8х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-89
Набор инструментов Bort BTK-89
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество бит, шт
89
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Bort BTK-89
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Купить Набор инструментов Bort BTK-89 - по цене 4680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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