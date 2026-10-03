Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 347692
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5 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х8
Вес, кг.
5.57
Описание товара Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)
Набор слесарно-монтажного инструмента СИБИН 94 предмета 27765-H94 представляет собой универсальный комплект, который подходит для выполнения различных операций. Каждый элемент изготовлен из углеродистой стали, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Благодаря хромированному покрытию рабочих поверхностей инструменты надежно защищены от коррозии. Для более удобного хранения предусмотрен прочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Набор слесарно-монтажного инструмента СИБИН 94 предмета 27765-H94 представляет собой универсальный комплект, который подходит для выполнения различных операций. Каждый элемент изготовлен из углеродистой стали, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Благодаря хромированному покрытию рабочих поверхностей инструменты надежно защищены от коррозии. Для более удобного хранения предусмотрен прочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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