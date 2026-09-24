Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 22 мм, Профессионал (27075-H12)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
Ключи 12 шт. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм. Чехол.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 719269
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4 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
Ключи 12 шт. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм. Чехол.
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, кг.
3
Описание товара Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 22 мм, Профессионал (27075-H12)
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 22 мм, Профессионал (27075-H12)
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Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
Ключи 12 шт. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм. Чехол.
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
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Страна производитель
Китай
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 22 мм, Профессионал (27075-H12)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 22 мм, Профессионал (27075-H12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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