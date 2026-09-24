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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross (14890) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross (14890)

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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 1
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 2
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 3
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 4
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Кмоплектация
трещотка
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 1
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 2
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 3
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 4
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross (14890)
4 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Кмоплектация
трещотка
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х5
Вес, кг.
1.02

Описание товара Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross (14890)

Набор комбинированных ключей с трещоткой Gross 14890 используется для монтажа и демонтажа болтов и гаек и включает 7 инструментов размером от 8 до 19 мм, выполненных из стали CrV. Каждый из них имеет две рабочие головки — рожковую и накидную, что расширяет возможности применения. У накидной головки 12-гранный профиль, благодаря чему она надежно захватывает крепеж. Набор подходит как для профессионального, так и для самостоятельного ремонта автомобилей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross (14890)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Кмоплектация
трещотка
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей с трещоткой Gross 14890 используется для монтажа и демонтажа болтов и гаек и включает 7 инструментов размером от 8 до 19 мм, выполненных из стали CrV. Каждый из них имеет две рабочие головки — рожковую и накидную, что расширяет возможности применения. У накидной головки 12-гранный профиль, благодаря чему она надежно захватывает крепеж. Набор подходит как для профессионального, так и для самостоятельного ремонта автомобилей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV Gross (14890) - по цене 4820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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