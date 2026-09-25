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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов

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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 1
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 2
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 3
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 4
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
  • Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 1
  • Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 2
  • Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 3
  • Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 4
  • Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов
5 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
картонная коробка
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х30
Вес, кг.
3.63

Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов

Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E незаменимый помощник в любой автомастерской. Представлен в оптимальной комплектации с широким размерным рядом. Все модели имеют хромированное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии металла и других негативных внешних воздействий. 12-гранный кольцевой зев обеспечивает удобство захвата и сохранность граней крепежа.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
картонная коробка
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E незаменимый помощник в любой автомастерской. Представлен в оптимальной комплектации с широким размерным рядом. Все модели имеют хромированное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии металла и других негативных внешних воздействий. 12-гранный кольцевой зев обеспечивает удобство захвата и сохранность граней крепежа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18E, 6 - 32 мм, 18 предметов - данный товар вы можете купить по цене 5660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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