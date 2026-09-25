Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13575, 44 предмета, 1/4"и 3/8"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
44
Инструменты в комплекте
биты, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 18 штКардан - 2 штГоловки свечные - 2 штОтвертка-держатель - 1 штПереходник - 1 штБиты с головками - 17 штКейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб.
В наличии
Код товара: 749143
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4 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
44
Инструменты в комплекте
биты, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 18 штКардан - 2 штГоловки свечные - 2 штОтвертка-держатель - 1 штПереходник - 1 штБиты с головками - 17 штКейс - 1 шт
Упаковка
жесткий кейс
Количество бит, шт
44
Количество торцевых головок, шт
18
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Посадка головок
3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5
Описание товара Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13575, 44 предмета, 1/4"и 3/8"
Набор торцевых головок с трещоткой Stels 13575, с присоединительным размером 1/4 и 3/8 дюйма, включает в себя 44 предмета. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
- Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
- Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
- Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
- Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
44
Инструменты в комплекте
биты, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 18 штКардан - 2 штГоловки свечные - 2 штОтвертка-держатель - 1 штПереходник - 1 штБиты с головками - 17 штКейс - 1 шт
Упаковка
жесткий кейс
Количество бит, шт
44
Количество торцевых головок, шт
18
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Посадка головок
3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Развернуть
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Набор торцевых головок с трещоткой Stels 13575, с присоединительным размером 1/4 и 3/8 дюйма, включает в себя 44 предмета. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
- Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
- Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
- Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
- Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13575, 44 предмета, 1/4"и 3/8" - этот товар вы можете купить по цене 4880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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