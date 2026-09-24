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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels (15431) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels (15431)

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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels (15431)
4 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
сумка-раскладка
Количество бит, шт
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х13
Вес, кг.
5.8

Описание товара Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels (15431)

Набор Stels 15431 включает 26 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 6 до 32 мм, покрытых матовым хромом, и используется для закручивания и откручивания гаечных и болтовых соединений. Накидная головка каждого ключа имеет 12-гранную внутреннюю поверхность, что облегчает работу с крепежом и уменьшает риск его повреждения. Ключи применяются в слесарных мастерских и автосервисах, а также будут полезны для решения бытовых задач.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels (15431)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
сумка-раскладка
Количество бит, шт
26
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Stels 15431 включает 26 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 6 до 32 мм, покрытых матовым хромом, и используется для закручивания и откручивания гаечных и болтовых соединений. Накидная головка каждого ключа имеет 12-гранную внутреннюю поверхность, что облегчает работу с крепежом и уменьшает риск его повреждения. Ключи применяются в слесарных мастерских и автосервисах, а также будут полезны для решения бытовых задач.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром Stels (15431) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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