Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12)
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Характеристики
Описание товара Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12)
Набор комбинированных ключей ЗУБР 27073-H12 гаечных трещоточных 12 шт, 8 - 19 мм Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных 12 шт, 8 - 19 мм, ЗУБР. Профессиональные ключи – изготавливаются из хромованадиевой стали методом ковки и последующей холодной штамповки, закалены, имеют стойкое хромированное покрытие. Проходят прецизионную механическую обработку, благодаря чему достигаются максимальные ресурс и геометрическая точность. Соответствуют ГОСТу и стандарту DIN. Наилучший выбор для промышленного применения. Преимущества: Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии. Рожковым зевом можно работать с крепежом, даже когда доступ к нему открыт только с одной стороны и нет возможности накинуть ключ на крепежный элемент. Зев расположен под углом 15 градусов к оси рукоятки, для работ в труднодоступных местах. При работе трещоточным ключом угол поворота составляет всего 5 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости перезахвата крепежа
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