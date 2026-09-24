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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12)

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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 1
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 2
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 3
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 4
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 5
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм Кейс.
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 1
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 2
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 3
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 4
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 5
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12)
5 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм Кейс.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х8
Вес, кг.
2.45

Описание товара Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12)

Набор комбинированных ключей ЗУБР 27073-H12 гаечных трещоточных 12 шт, 8 - 19 мм Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных 12 шт, 8 - 19 мм, ЗУБР. Профессиональные ключи – изготавливаются из хромованадиевой стали методом ковки и последующей холодной штамповки, закалены, имеют стойкое хромированное покрытие. Проходят прецизионную механическую обработку, благодаря чему достигаются максимальные ресурс и геометрическая точность. Соответствуют ГОСТу и стандарту DIN. Наилучший выбор для промышленного применения. Преимущества: Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии. Рожковым зевом можно работать с крепежом, даже когда доступ к нему открыт только с одной стороны и нет возможности накинуть ключ на крепежный элемент. Зев расположен под углом 15 градусов к оси рукоятки, для работ в труднодоступных местах. При работе трещоточным ключом угол поворота составляет всего 5 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости перезахвата крепежа



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Отзывы о товаре Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм Кейс.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
12
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей ЗУБР 27073-H12 гаечных трещоточных 12 шт, 8 - 19 мм Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных 12 шт, 8 - 19 мм, ЗУБР. Профессиональные ключи – изготавливаются из хромованадиевой стали методом ковки и последующей холодной штамповки, закалены, имеют стойкое хромированное покрытие. Проходят прецизионную механическую обработку, благодаря чему достигаются максимальные ресурс и геометрическая точность. Соответствуют ГОСТу и стандарту DIN. Наилучший выбор для промышленного применения. Преимущества: Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии. Рожковым зевом можно работать с крепежом, даже когда доступ к нему открыт только с одной стороны и нет возможности накинуть ключ на крепежный элемент. Зев расположен под углом 15 градусов к оси рукоятки, для работ в труднодоступных местах. При работе трещоточным ключом угол поворота составляет всего 5 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости перезахвата крепежа


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27073-H12) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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